Россия и ООН обсудили продление продуктовой сделки

ООН и Россия обсудили продление продуктовой сделки, сообщили в офисе генсека ООН по итогам переговоров, назвав переговоры конструктивными.



— Участники также продолжают заниматься осуществлением Черноморской зерновой инициативы и провели конструктивное обсуждение ее продолжения, — указывается в релизе.

Переговоры ООН и России состоялись в Женеве в пятницу. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Со стороны ООН в переговорах участвовали генсек ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс, сообщает «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

Россия в ноябре возобновила участие в зерновой сделке. 1 ноября президент РФ Владимир Путин в разговоре с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что страна вернется в зерновую сделку только после гарантий безопасности со стороны Киева.

В МИД сообщали, что у России есть четкие гарантии от Украины, что атак в Черном море, подобных тем, что уже произошли, больше не будет. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что дал указания Минобороны возобновить участие в зерновой сделке, но с сохранением права выйти из нее в том случае, если гарантии будут нарушены.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что она продлена. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар говорил, что Турция намерена выдвинуть предложение о продлении на год зерновой сделки. Ее срок истекает 19 ноября.

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Маргарита Головатенко