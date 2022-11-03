Песков: возобновление участия России в зерновой сделке не гарантирует ее продления

Возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что она продлена. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Нет, не означает. Безусловно, предстоит еще обсуждать тему продления официально, срок пока не истек, пока еще работает, — отметил он.

Песков добавил, что перед решением о продлении сделки необходимо удостовериться в эффективности ее выполнения. Также нужно проверить «реализацию всех сторон и параметров договоренностей».

Фото: wikimedia.org

Напомним, Россия возобновила участие в зерновой сделке. 1 ноября президент РФ Владимир Путин в разговоре с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что страна вернется в зерновую сделку только после гарантий безопасности со стороны Киева.

Вчера в МИД сообщили, что у России есть четкие гарантии от Украины, что атак в Черном море, подобных тем, что уже произошли, больше не будет.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что дал указания Минобороны возобновить участие в зерновой сделке, но с сохранением права выйти из нее в том случае, если гарантии будут нарушены.

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Елизавета Пуншева