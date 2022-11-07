В зоне СВО находятся порядка 80 тысяч россиян

Порядка 80 тысяч мобилизованных россиян находятся в зоне проведения специальной военной операции, сообщил президент России Владимир Путин в понедельник на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.



— У нас сейчас тысяч 50 [человек] находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне [проведения СВО]. Остальные все — на полигонах, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru

1 ноября сообщалось, что по мероприятиям частичной мобилизации на военную службу призвали 300 тысяч россиян, все недостатки на начальном этапе в деятельности военкоматов устранили.



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Маргарита Головатенко