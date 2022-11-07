Нарышкин заявил о возможной взаимосвязи между СМС Трасс и взрывами на «Северных потоках»

Сообщение бывшего премьера Британии Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену с текстом «все сделано» может касаться взрывов на «Северных потоках». Глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что организация располагает косвенными тому подтверждениями.

Он считает, что спецслужбы должны сохранять бдительность.

— Нам нужно быть бдительными, а специальным службам, в том числе и Службе внешней разведки, нужно продолжать выявлять и предупреждать любые внешние угрозы по отношению к нашему государству и к нашим гражданам, — отметил Нарышкин.

Фото: angi.ru

27 октября в ВМС Швеции подтвердили, что судно под флагом России находится в районе ЧП на Балтике. Судно прибыло с целью проведения Россией собственного расследования. Через день, 29 октября, Минобороны России заявило, что представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву «Северных потоков».

В Германии завершили следственные мероприятия на газопроводе «Северный поток — 1». Полученные результаты изучит следственная группа, которая занимается этим делом.

6 октября сообщалось, что служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». Итоги проверки подтверждают версию о том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия. Власти Дании и Швеции сообщали, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте.

Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных трубопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах.

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Елизавета Пуншева