Германия завершила следственные мероприятия на месте ЧП на «Северных потоках»

В Германии завершили следственные мероприятия на газопроводе «Северный поток — 1», сообщила журналистам представитель МВД ФРГ на брифинге правительства страны в пятницу.



Она отметила, что полученные результаты изучит следственная группа, которая занимается этим делом.

Немецкие СМИ на прошлой неделе сообщили, что Федеральная полиция и ВМС Германии приступили к собственному расследованию ЧП на «Северных потоках». Глава федеральной полиции обратился за помощью к Министерству обороны Германии. Там изучили имеющиеся силы ВМС и запрос с юридической точки зрения, после чего решили оказать содействие.

Фото: «Роскосмос»

6 октября сообщалось, что служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». Итоги проверки подтверждают версию о том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия. Власти Дании и Швеции сообщали, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте. Оператор «Северного потока» полагал, что утечки газа будут продолжаться до 2 октября. Однако 3 октября служба береговой охраны Швеции сообщила об очередной утечке на газопроводе «Северный поток — 2».

Вчера в МИД России вызвали послов Германии, Дании и Швеции — им заявили демарш по вопросу расследования диверсий на «Северных потоках». Москва не признает никакие результаты расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты, заявили послам в ведомстве.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко