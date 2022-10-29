Минобороны России обвинило ВМС Британии в подрыве «Северных потоков»

Минобороны России сообщило, что представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву «Северных потоков».

— По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — заявил представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Позавчера стало известно, что гражданский корабль «Нефрит» под флагом России находится в районе диверсии на газопроводе «Северный поток» на Балтике. Судно зафрахтовано консорциумом, которому принадлежит трубопровод. Отмечается, что судно прибыло с целью проведения Россией собственного расследования.



24 октября Финский сейсмологический институт зафиксировал четыре сейсмических события неясного происхождения в Финском заливе. В этом же районе проходит нитка газопровода «Северный поток», согласно данным «Газпрома».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на прошлой недели заявил, что многие в Европе удивятся, если информацию об исполнителях теракта на «Северных потоках» предадут огласке.

Фото: «Роскосмос»

Две недели назад в Германии завершили следственные мероприятия на газопроводе «Северный поток — 1». Полученные результаты изучит следственная группа, которая занимается этим делом.



6 октября сообщалось, что служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». Итоги проверки подтверждают версию о том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия. Власти Дании и Швеции сообщали, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте.

Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных трубопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2". Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах.

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Максим Кокунин