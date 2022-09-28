Генпрокуратура после повреждений на «Северных потоках» инициировала дело об акте международного терроризма

Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», дело возбуждено по материалам Генеральной прокуратуры.



В районе острова Борнхольм не позднее 26 сентября были совершены умышленные действия по повреждению газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. По ним Россия поставляла газ в страны Европейского союза для целей промышленного использования и для целей отопления жилых помещений. России в результате повреждения причинен экономический ущерб.

— В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма), по направленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалам Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело. Начато предварительное следствие, — говорится в сообщении ведомства.

Шведская служба безопасности начала расследование утечек газа с «Северных потоков». В службе безопасности не исключают причастности иностранных государств к авариям на газопроводах.

Сегодня в МИД России потребовали от Вашингтона ответа на вопрос о том, причастны ли США к возможной диверсии на газопроводах «Северный поток». Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала фрагмент февральской пресс-конференции президента США Джо Байдена, в ходе которой он утверждал, что в случае пересечения Россией границы с Украиной «Северного потока» «уже не будет».



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Маргарита Головатенко