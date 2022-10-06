Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках»

Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках», сообщается в заявлении на сайте ведомства.



Итоги проверки подтверждают версию о том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия: «Расследование на месте происшествия показало, что были взрывы рядом с «Северным потоком — 1» и «Северным потоком — 2», — сказано в сообщении.

Оцепление в районе места утечек сейчас снято, сообщает «РИА Новости».

Фото: gazprom.ru

30 сентября власти Дании и Швеции сообщали, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов с мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте. Оператор «Северного потока» полагал, что утечки газа будут продолжаться до 2 октября. 3 октября служба береговой охраны Швеции сообщила об очередной утечке на газопроводе «Северный поток — 2».

Nord Stream AG заявила , что у нее нет возможности обследовать поврежденные участки газопровода из-за отсутствия запрошенных разрешений. Срок обработки запроса Nord Stream AG на проведение обследования может превысить 20 рабочих дней.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия готова поставлять газ по неповрежденной ветке «Северного потока — 2».



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Маргарита Головатенко