Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совета безопасности, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Напомним, последний раз Путин проводил совещание с членами Совбеза 19 октября. Оно прошло в режиме видеоконференции. На нем были рассмотрены вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере, а также урегулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны.

Фото: kremlin.ru

Тогда же президент России подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. На приграничных с Украиной и новыми регионами территориях был введен средний уровень реагирования. Такой режим объявлен в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе.



До этого российский лидер проводил совещание Совета безопасности 10 октября. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков ранее пояснял, что в самом факте совещания нет ничего необычного. Путин регулярно собирает Совбез, а совещания чаще всего проходят именно по понедельникам.

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Максим Кокунин