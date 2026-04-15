Аэропорты Казани, Бугульмы и Нижнекамска открыли для самолетов после отмены беспилотной опасности

Ранее в Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА в пяти городах

Аэропорты Казани, Бугульмы и Нижнекамска вновь принимают и выпускают воздушные суда, сообщает МЧС по РТ. Их открыли для самолетов после отмены режима беспилотной опасности в республике, который длился 6,5 часа.

При этом Росавиация сообщила только об открытии Казанского международного аэропорта. Ранее в пяти городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА — Чистополе, Нижнекамске, Набережный Челнах, Елабуге и Альметьевске.



В соседней Башкирии были сбиты беспилотники, есть возгорание на предприятии в Стерлитамаке. Об этом сообщил глава республики.

Наталья Жирнова