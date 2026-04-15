В Удмуртии задержан студент по делу о государственной измене

В Удмуртии сотрудники УФСБ России задержали студента одного из средних специальных учебных заведений по подозрению в совершении государственной измены. По данным пресс-службы управления, которые передает «Интерфакс», молодой человек повредил техническое оборудование на объекте транспортной инфраструктуры.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ — госизмена в форме оказания иной помощи иностранному государству. Санкция предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время оперативники проводят следственные действия, все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее жителя Мордовии задержали за оформление тысячи сим‑карт по заданию разведки Украины. Полученные сим-карты использовались для мошенничества.

Наталья Жирнова