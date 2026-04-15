В Татарстане завершается седьмой этап строительства дублера трассы Казань — Оренбург

Впереди — ремонт проезжей части Оренбургского тракта, устройство деформационных швов на Танковом переезде и монтаж системы безопасности

Фото: предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

В Татарстане продолжают строить дополнительный выезда из Казани — дублер автомобильной дороги Казань — Оренбург. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлен на разгрузку дорожной сети и обеспечение дополнительного транспортного потока на трассу М-12 «Восток». Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Проект разделен на 8 этапов, по шести из которых уже заключены госконтракты с подрядчиками при поддержке федерального бюджета. В настоящее время завершается седьмой этап — реконструкция транспортной развязки на автодороге Казань — Оренбург — Акбулак — граница Республики Казахстан в Лаишевском районе.

На объекте уже выполнены основные работы: проведены земляные работы, устроена дорожная одежда, установлено барьерное ограждение и нанесена разметка. Впереди — ремонт проезжей части Оренбургского тракта. Напомним, что строительство дублера тракта оценили примерно в 14 млрд рублей и он обойдет жилые районы.



Помимо этих трактов в планах устройство деформационных швов на Танковом переезде и монтаж системы безопасности, включающей периметральное ограждение и видеонаблюдение. Завершение работ запланировано на конец 2026 года.

Наталья Жирнова