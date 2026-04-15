Речной техникум в Казани получит капремонт за 24 млн рублей

В рамках работ отремонтируют часть кабинетов, приемную, коридоры и раздевалки, а также кабинет директора и замдиректора техникума

Фото: Динар Фатыхов

Речной техникум в Казани ожидает обновление — в нем проведут капительный ремонт. Об этом стало известно из документов на сайте госзакупок. Ремонт планируют завершить за каникулы — он начнется 1 июня, а завершится к 28 августу.

Заказчиком является Институт морского и речного флота имени Героя Советского Союза М.П. Девятаева — Казанский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта». В рамках работ отремонтируют часть кабинетов на первом этаже, где поменяют стены, полы и потолки, приемную, коридоры, спортзал и раздевалки, а также кабинет директора и замдиректора техникума.

Общая сумма, которую направят на работы, составляет почти 25 млн рублей — 24,6 млн.

Напомним, что в Татарстане начали капремонт в 246 домах, готовность объектов — 13%. Всего в 2026-м планируют отремонтировать 706 многоквартирных домов. Помимо МКД, в Татарстане сделают капремонт на 170 объектах образования.

Наталья Жирнова