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Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности

14:10, 16.10.2022
Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности, сообщил телеканал «Россия».

Последний раз российский лидер проводил совещание Совета безопасности 10 октября.

Анонсируя данное мероприятие пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в самом факте совещания нет ничего необычного. Путин регулярно собирает Совбез, а совещания чаще всего проходят именно по понедельникам.

На этой неделе во время пресс-конференции в Астане Владимир Путин рассказал, что в рамках частичной мобилизации призваны 222 тысячи человек. Он уточнил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся.

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Максим Кокунин
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