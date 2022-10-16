Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности, сообщил телеканал «Россия».
Последний раз российский лидер проводил совещание Совета безопасности 10 октября.
Анонсируя данное мероприятие пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в самом факте совещания нет ничего необычного. Путин регулярно собирает Совбез, а совещания чаще всего проходят именно по понедельникам.
На этой неделе во время пресс-конференции в Астане Владимир Путин рассказал, что в рамках частичной мобилизации призваны 222 тысячи человек. Он уточнил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым