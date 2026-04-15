Генпрокуратура России признала недостаточность мер против атак БПЛА на предприятия

В России за последний год число терактов увеличилось вдвое. Основной причиной роста стали атаки БПЛА и артиллерийские обстрелы объектов промышленности, энергетики и транспорта. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, выступая с ежегодным докладом в Совфеде.

— Нарастающая агрессия против России стала первопричиной роста террористических и экстремистских преступлений, — заявил Гуцан.

Он подчеркнул, что, несмотря на принятые меры — укрепление периметра предприятий, закупку средств защиты и радиоэлектронной борьбы, — ситуация остается сложной, а принятые меры недостаточными в условиях продолжающихся атак.

Генпрокурор также отметил, что по требованиям прокуратуры владельцы ключевых объектов уже усилили их защиту, однако ущерб от атак все еще значителен. Власти продолжают работу по совершенствованию системы безопасности и призывают граждан сохранять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации.

Напомним, что 15 апреля над Башкирией были сбиты беспилотники, есть возгорание на предприятии в Стерлитамаке. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

Наталья Жирнова