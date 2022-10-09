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В понедельник Путин проведет заседание Совбеза России

15:40, 09.10.2022
В понедельник Путин проведет заседание Совбеза России
Фото: kremlin.ru

В понедельник, 10 октября, президент России Владимир Путин проведет совещание Совета безопасности страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза, — передает ТАСС его слова.

В этой связи стоит обратить внимание на то, что в самом факте совещания нет ничего необычного. Путин регулярно собирает Совбез, а совещания чаще всего проходят именно по понедельникам. Повестка завтрашней встречи не раскрывается.

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Артем Гафаров
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