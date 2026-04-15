Татарстан дополнительно выделит 91,5 млрд рублей на ремонт дорог

В общей сложности планируется обновить 30 километров федеральных трасс и 545 километров дорог местного значения

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщил о выделении дополнительных средств на модернизацию дорожной инфраструктуры региона. Информация была озвучена в ходе XX заседания Госсовета республики, проходящего в Казани.

На масштабные дорожные работы планируется направить 91,5 млрд рублей. Эти средства пойдут на ремонт как федеральной дорожной сети, так и муниципальных дорог. В общей сложности планируется обновить 30 километров федеральных трасс и 545 километров дорог местного значения.

Напомним, что на капремонт 11 ливневок и подъездных дорог Казань потратит полмиллиарда рублей. Например, в Кировском районе проведут комплексный ремонт подъездной дороги и парковочного кармана к физкультурно-оздоровительному комплексу в «Салават купере» «Центр спорта ФИЗРА».

