Во время ЧП на пороховом заводе в Казани погиб мужчина, его извлекли из-под завалов

В результате инцидента пострадали еще два человека: женщина в тяжелом состоянии с ожогами и мужчина с различными травмами

На пороховом заводе в Казани произошло ЧП, в результате которого погиб человек. Ночью спасатели извлекли из-под завалов мужчину, получившего травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Напомним, что в результате пожара произошло частичное обрушение конструкции. Как пояснили в пресс-службе, громкий звук и волну люди ощущали, потому что сработала специальная система сброса давления, предусмотренная техникой безопасности именно для таких случаев



В результате инцидента пострадали еще два человека. Женщина с ожогами и травмами находится в РКБ в тяжелом, но стабильном состоянии. Мужчина с различными травмами госпитализирован в Городскую клиническую больницу №7 имени М.Н. Садыкова, его состояние оценивается как средней тяжести.

На месте происшествия продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.



Наталья Жирнова