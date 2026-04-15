Новости общества

21:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность» — МЧС

11:39, 15.04.2026

В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в МЧС по РТ.

Он действовал в республике 6,5 часа — с 5:09 мск до 11:37 мск. Ранее в пяти городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА.

В соседней Башкирии были сбиты беспилотники, есть возгорание на предприятии в Стерлитамаке. Об этом сообщил глава республики.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также