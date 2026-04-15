В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность» — МЧС
Он действовал в республике с пяти утра
В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в МЧС по РТ.
Он действовал в республике 6,5 часа — с 5:09 мск до 11:37 мск. Ранее в пяти городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА.
В соседней Башкирии были сбиты беспилотники, есть возгорание на предприятии в Стерлитамаке. Об этом сообщил глава республики.
