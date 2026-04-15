В пяти городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА
Режим «Беспилотная опасность» сохраняется на территории республики
В пяти городах Татарстана — Чистополе, Нижнекамске, Набережный Челнах, Елабуге и Альметьевске — отменили угрозу атаки БПЛА. При этом режим «Беспилотная опасность» сохраняется на территории республики.
На данный момент закрыты аэропорты республики — в Казани, Нижнекамске и Бугульме.
