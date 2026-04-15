В пяти городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА

10:25, 15.04.2026

Режим «Беспилотная опасность» сохраняется на территории республики

В пяти городах Татарстана — Чистополе, Нижнекамске, Набережный Челнах, Елабуге и Альметьевске — отменили угрозу атаки БПЛА. При этом режим «Беспилотная опасность» сохраняется на территории республики.

На данный момент закрыты аэропорты республики — в Казани, Нижнекамске и Бугульме.

скриншот приложения МЧС
Наталья Жирнова

