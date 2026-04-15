В Татарстане начались рейды по контролю за охотниками с помощью дронов

12 охотников уже получили штрафы за нарушение правил

Фото: предоставлено комитетом по биоресурсам Татарстана

С 11 апреля в Татарстане стартовал сезон охоты на водоплавающую дичь. В связи с этим сотрудники Росгвардии и Госкомитета по биоресурсам проводят совместные профилактические мероприятия в охотничьих угодьях региона, сообщает пресс-служба комитета.

В ходе рейдовых проверок специалисты контролируют соблюдение охотниками законодательства. Они проверяют документы на оружие, как его перевозят и используют. Особое внимание уделяют тем, кто может быть пьян.

Для поиска охотников используют специальный беспилотник «Элерон», а безопасность обеспечивают бойцы ОМОН.

предоставлено комитетом по биоресурсам Татарстана

За первые три дня проверок специалисты осмотрели 432 машины и проверили 893 владельца гражданского оружия. По итогу 12 охотников получили штрафы за нарушение правил.

В Татарстане более 38 тысяч человек имеют оружие, из них 36 тысяч — охотники. У них около 72 тысяч единиц оружия. За нарушения у части охотников забрали 450 единиц оружия и 3 тысячи патронов. Проверки будут идти до конца сезона.

Наталья Жирнова