Сергей Лавров: Москва обеспечит энергоресурсами дружественные страны

Он особо отметил, что у России и Китая уже существуют и используются резервные мощности

Россия готова восполнить дефицит энергоресурсов у стран-партнеров, которые заинтересованы в сотрудничестве на взаимовыгодной и равноправной основе, заявил министр иностранных дел Росси Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине. Это произошло после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам главы МИДа, Москва неоднократно подтверждала готовность обеспечить поставки углеводородов, особенно в условиях планов европейских стран по разрыву энергетических связей с Россией.

Лавров особо отметил, что у России и Китая уже существуют и используются резервные мощности, а также реализуются новые проекты, позволяющие не зависеть от нестабильности на мировых энергетических рынках и агрессивных действий, подрывающих глобальную экономику.

взято с сайта kremlin.ru

— У нас с КНР, слава Богу, есть все возможности и уже задействованные, и резервные мощности, и планируемые возможности для того, чтобы не зависеть от подобного (ситуации на Ближнем Востоке) рода агрессивных авантюр, которые подрывают мировую экономику, мировую энергетику, — заявил Лавров.

Наталья Жирнова