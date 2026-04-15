Последний звонок в России пройдет 26 мая, выпускные — 27 июня

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о датах завершения учебного года и проведения школьных торжеств. Согласно новому приказу ведомства, последний звонок для выпускников прозвучит 26 мая, а выпускные вечера состоятся 27 июня.

Эти даты закреплены в приказе Минпросвещения №704, который вступил в силу 1 сентября 2025 года. Документ также регламентирует организацию учебного процесса в российских школах, включая максимальную нагрузку учащихся и объем домашних заданий.

В соответствии с установленным графиком, летние каникулы начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. При этом образовательные организации сохраняют право самостоятельно определять режим работы и график учебного года с учетом действующего законодательства и санитарных норм.

Наталья Жирнова