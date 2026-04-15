Администрация Альметьевска рассказала об обстановке в городе во время угрозы БПЛА
В Альметьевском районе после объявления угрозы БПЛА ситуация стабильная, угрозы для населения нет, сообщает администрация города. Жителям разрешено покинуть места временного укрытия, а образовательные учреждения возобновили занятия в штатном порядке.
Сообщается, что общественный транспорт возвращается на маршруты, однако для полного восстановления расписания потребуется некоторое время. Администрация района призывает граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и ориентироваться только на официальные сообщения.
Напомним, что утром в пяти городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА. Все три аэропорта республики — в Бугульме, Нижнекамске и Казани — закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Ранее было известно о 30 задержках рейсов на прилет и вылет в аэропортах Татарстана.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».