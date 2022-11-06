Пункт вакцинации от COVID-19 в казанском ТЦ «Южный» завершит свою работу в понедельник

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в казанском ТЦ «Южный» с понедельника прекратит свою работу, сообщает пресс-служба Горздрава.

Уточняется, что сегодня прививочный пункт работает до 19:00.

В конце ноября в связи с погодными изменениями свою работу прекратили мобильные пункты вакцинации у станций казанского метро. Тогда свою работу продолжили пункты вакцинации в торговом центре «Южный» (с 10:00 до 19:00) и круглосуточный пункт на ул. Чуйкова, 54.

Четыре мобильных пункта вакцинации у станций метро в Казани приступили к работе 12 сентября. Изначально они работали до 19:00. С 27 сентября время работы сократили на полчаса.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В сентябре вице-премьер Татарстана и глава республиканского оперштаба по борьбе с заболеванием Лейла Фазлеева рассказала, что вакцинация в республике осуществляется в плановом режиме: до 8 тысяч прививаются в будние дни и до 5,5 тысячи — по выходным.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 126 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 10 человек. Всего на 6 ноября в Татарстане выявили 188 261 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 185 078 человек, в том числе 125 за минувшие сутки.



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Максим Кокунин