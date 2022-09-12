В Казани начали работать пункты вакцинации возле четырех станций метро

В Казани начали работать мобильные пункты вакцинации возле четырех станций метро: «Проспект Победы», «Козья Слобода», «Яшьлек» и «Авиастроительная». Они открыты ежедневно, в том числе в выходные и праздники с 8.00 до 19.00. Перерыв с 13.00 до 14.00, сообщает Горздрав.

В один день казанцы могут сделать сразу две вакцины: от гриппа — вакцина «Совигрипп», против коронавируса — «Спутник V». Последнюю можно сделать как внутримышечно, так и интраназально, рассказала эпидемиолог Казанской больницы №7 Наталья Шайхразиева.

Фото: realnoevremya.ru

Как рассказала «Реальному времени» вице-премьер Татарстана и глава республиканского оперштаба по борьбе с заболеванием Лейла Фазлеева, вакцинация в республике осуществляется в плановом режиме: до 8 тысяч прививаются в будние дни и до 5,5 тысячи — по выходным.

Для ускорения этого процесса и улучшения эпидемиологический обстановки на прошлой неделе объявили, что пункты вакцинации вновь появятся возле четырех станций метро. А за несколько дней до этого в Казани начали делать еще и назальные вакцины.

Такой же вариант вакцинации 8 сентября появился в Нижнекамске. Кроме того, для удобства жителей Казани на базе 7-й горбольницы на Чуйкова появился пункт вакцинации, который работает по ночам.

По данными Минздрава Татарстана, которые предоставили «Реальному времени» 9 сентября 2022 года, в республике первую вакцину получили 2,7 миллиона человек, а вторую — 2,53 миллиона. Среди них 665 тысяч человек старше 60 лет получили первую дозу прививки от коронавируса, а вторую — 487,7 тысячи. Ревакцинация, правда, не показывает рекордных результатов, таким способом защититься от инфекции воспользовались всего 458,4 тысячи человек.

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Максим Кокунин