Главное о коронавирусе на 6 ноября: замещение доминирующих штаммов в России, «тихий убийца» нейронов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане продолжается вакцинация против COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 126 человек. Всего на 6 ноября в республике зарегистрировано 188 261 случай коронавируса. Выздоровели за весь период 185 078 человек, за минувшие сутки — 125. Всего скончались 2 005 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 10 человек.

В Казани продолжается вакцинация населения против коронавируса. Сделать прививку горожане по-прежнему могут только «Спутником V». Вакцина в наличии во всех районах столицы Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане со второй половины октября не фиксируют случаев смерти от коронавируса. За прошлый месяц в республике от COVID-19 умер один человек. О нем федеральный оперштаб сообщил 21 октября.

Коронавирус влияет на выпадение волос сильнее гриппа

За последние сутки в России выявили 4 566 случаев коронавируса, выздоровели 5 735 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 463 850, а выздоровевших — до 20 855 333. Госпитализировали за сутки 457 человек. Умерли за сутки 62 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 390 588 человек.



Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев прогнозирует, что варианты омикрон-штамма коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 («цербер») могут заместить доминирующие в России варианты BA.4 и BA.5. По его оценкам, это может занять несколько месяцев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Коронавирус может стать причиной выпадения волос, напомнил врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов. По его словам, COVID-19 провоцирует этот процесс сильнее, чем грипп. Кроме того, выпадение волос может быть обусловлено авитаминозом или их сухостью из-за длительного пребывания на солнце.

За минувшие сутки в России сделали 68 тысяч тестов на коронавирус, сообщили в Роспотребнадзоре. Всего на 6 ноября в стране выполнили свыше 317,5 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Японии прогнозируют новую волну пандемии

В мире коронавирусом нового типа на 9:21 (мск) заразились 632 430 352 раза, 6 600 128 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 734 261). На второй строчке — Индия (44 660 579), на третьей — Франция (37 140 238), на четвертой — Германия (35 823 771), на пятой — Бразилия (34 849 063).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 072 582). За ними следуют Бразилия (688 332), Индия (530 500), Россия (382 644, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 424).



За время пандемии было сделано 12 847 194 512 инъекции вакцины против коронавируса.

Японию в скором времени может настигнуть очередная, восьмая по счету, волна пандемии коронавируса, прогнозируют эксперты. В стране уже растет число новых случаев заражения COVID-19. Их фиксируют преимущественно в более холодных северных районах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ученые из Квинслендского университета в Австралии доказали то, что COVID-19 негативно сказывается на работе мозга — вирус активизирует «тихого убийцу» нейронов. Они обнаружили в мозгу зараженных мышей процесс, схожий с проявлениями болезни Паркинсона и Альцгеймера и пришли к выводу, что коронавирус вызывает процесс, приводящий к ускоренной смерти нейронов.

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Татьяна Демина