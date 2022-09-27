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В Казани пункты вакцинации на четырех станциях метро начнут работать по сокращенному графику

08:19, 27.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани пункты вакцинации на четырех станциях метро начнут работать по сокращенному графику
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани с сегодняшнего дня вакцинация на станциях метро «Проспект Победы», «Козья Слобода», «Яшьлек», «Авиастроительная» будет проходить по сокращенному графику. Об этом сообщается в telegram-канале горздрава.

Теперь привиться в пунктах вакцинации возле метро можно будет с 8.00 до 18.30.

Как сообщили в горздраве вчера, в мобильных пунктах вакцинации возле станций метро Казани с 12 по 25 сентября от коронавируса привились более 3 тысяч человек. Пункты работали до 19.00.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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