В Казани пункты вакцинации на четырех станциях метро начнут работать по сокращенному графику

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани с сегодняшнего дня вакцинация на станциях метро «Проспект Победы», «Козья Слобода», «Яшьлек», «Авиастроительная» будет проходить по сокращенному графику. Об этом сообщается в telegram-канале горздрава.

Теперь привиться в пунктах вакцинации возле метро можно будет с 8.00 до 18.30.

Как сообщили в горздраве вчера, в мобильных пунктах вакцинации возле станций метро Казани с 12 по 25 сентября от коронавируса привились более 3 тысяч человек. Пункты работали до 19.00.



Татьяна Леухина