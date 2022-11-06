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В Татарстане за сутки зарегистрировали 126 случаев заражения коронавирусом

11:04, 06.11.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки зарегистрировали 126 случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 126 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 10 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 6 ноября в Татарстане выявили 188 261 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 185 078 человек, в том числе 125 за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Умерли от коронавируса за весь период 2 005 татарстанцев. Летальных случаев за последние сутки не зарегистрировали.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 6 ноября читайте в подборке интернет-газеты.

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Максим Кокунин
ОбществоМедицина Татарстан

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