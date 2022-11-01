«Поднимая процентную ставку, ЦБ таким образом повышает стоимость денег и удерживает инфляцию»

Что случилось?

На недавнем заседании совета директоров Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Такой исход многие аналитики предполагали в базовом варианте регулятора. Хотя ЦБ и отмечает сокращение деловой активности в стране, он пока не готов идти на дальнейшие шаги по смягчению своей политики. Это связано с высокими инфляционными ожиданиями бизнеса и населения, которые с лета даже выросли. Хотя частичная мобилизация и сдерживает рост цен, она же может стать импульсом для разгона инфляции в будущем.

По мнению аналитиков, в положительном варианте Центробанк мог снизить ключевую ставу на 25 или 50 б.п., то есть до уровня в 7,25% или 7,5%. Однако по итогам прошедшего заседания и проведенной в дальнейшем пресс-конференции стало ясно, что регулятор действительно взял курс на прекращение цикла понижения. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что возможно «движение вверх и движение вниз».

Фото: cbr.ru

Ее мысль дополнил зампред Банка России Алексей Заботкин, который прямо заявил, что вариант снижения ключевой ставки не будет рассматриваться на последнем заседании совета директоров ЦБ в текущем году. Он пройдет 16 декабря.

— Если бы мы рассматривали вероятность снижения ставки на следующем заседании как значимую, указали бы это в заявлении по итогам совета, — заявил он.

Чего ждет Центробанк?

Практически не претерпел изменений среднесрочный прогноз Банка России, который появился по итогам прошедшего заседания. До этого ЦБ публиковал свои прогнозы по итогам заседания по ключевой ставке 22 июля, когда снизил этот показатель сразу на 150 б.п. — до 8% годовых.

Так, в новом варианте среднесрочного прогноза значение среднегодовой ключевой ставки зафиксировалось на уровне в 10,6%. В примечании ЦБ отметил, что этот показатель рассчитан на основе того, что с 31 октября до конца года средний размер ставки будет на уровне в 7,4—7,6%.

Косвенно это может говорить о том, что в базовом варианте на финальном в этом году заседании Банка России будет рассматриваться вопрос о сохранении ключевой ставки на нынешнем уровне в 7,5%. При этом наличие диапазона в 7,4—7,6% указывает на то, что может рассматриваться и вариант с изменением ключевой ставки на 25 б.п., то есть ее снижение до 7,25% или повышение до 7,75%.

Размер ключевой ставки Банка России. Фото: скриншот cbr.ru

Скорректировались также инфляционные ожидания. Если по итогам заседания 22 июля рост цен в стране прогнозировался на уровне 12—15%, то сейчас верхний порог снизился до 13%



— Годовая инфляция продолжает постепенно замедляться. В сентябре годовой темп прироста потребительских цен снизился до 13,7% (после 14,3% в августе), по оценке на 21 октября, уменьшился до 12,9%, — указывается в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания 28 октября.

При этом в 2023 году Банк России прогнозирует инфляцию на уровне 5—7%, а уже к 2024-му она может вернуться к целевой отметке в 4%. При этом в последующие годы прогнозируется и снижение уровня ключевой ставки, так, по оценкам ЦБ, в 2023 году ее среднегодовой уровень может составить 6,5—8,5%, в 2024-м — 6—7%, а в 2025-м — 5—6%. Эти значения не отличаются от оценки на 22 июля, единственное исключение в том, что в последнем среднесрочном прогнозе появились оценки на 2025 год.

Для чего Центробанк меняет ключевую ставку?

Изменение ключевой ставки — это основной вариант регулирования роста экономики и уровня инфляции в стране, рассказали в разговоре с «Реальным временем» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов и управляющий партнер компании GetMiner Эрнест Раевский.

— Инфляция представляет собой рост потребительских цен на товары и услуги. Увеличение темпов инфляции означает повышение стоимости одних и тех же товаров со временем. То есть по факту это обесценивание денег на ту самую величину роста стоимости товаров и услуг, — сказал Владимир Чернов.

При этом, отмечает Эрнест Раевский, ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них депозиты. И в условиях роста инфляции повышение этого показателя помогает повысить стоимость денег и затормозить инфляцию.

Ключевая ставка Банка России и инфляция с 1 января по 1 ноября 2022 года. Фото: скриншот cbr.ru

— Поднимая процентную ставку, ЦБ таким образом повышает стоимость денег и удерживает инфляцию: повышаются проценты по кредитам, люди и компании берут меньше кредитов, меньше тратят на покупки. Это влечет за собой сдерживание роста цен на товары и услуги и замедляет инфляцию, — рассказал он.

При этом снижение ключевой ставки влечет за собой понижение процентов по кредитам, что делает их более привлекательными. Отсюда у населения искусственно появляется больше свободных денег, из-за чего растет покупательная способность. Так люди начинают приобретать больше товаров и услуг, из-за чего на них начинают повышаться цены, то есть растет инфляция. Кроме того, отмечает Эрнест Раевский, понижение ключевой ставки помогает «оживить» бизнес в условиях кризиса.

Как можно заработать на росте ключевой ставки?

Помимо замедления инфляции, увеличение ключевой ставки влечет за собой увеличение процентов по вкладам. Тем самым людей призывают больше сохранять деньги, чем тратить. В условиях удешевления национальной валюты доходы по банковским вкладам помогают полностью или частично сохранить свою покупательную способность: банковские выплаты будут компенсировать рост цен.

— Ставки по вкладам растут после повышения ставки рефинансирования, потому что увеличивается доходность облигаций федерального займа (ОФЗ), которые покупают коммерческие банки для увеличения доходности, — объясняет Владимир Чернов.



Так, например, 18 марта, когда ключевая ставка была на уровне 20%, Банк России заявил о том, что в 10 крупнейших банках страны средний размер ставки по вкладам возрос до 20,51%. Это помогало сохранять финансовое состояние людей в условиях экономических потрясений и быстрорастущей инфляции. А за день до этого стало известно, что спрос на вклады среди россиян возрос на 369%.

Динамика максимальной процентной ставки по вкладам с I декады января по II декаду октября 2022 года. Фото: скриншот cbr.ru

При этом, например, еще в начале марта доходность по ставкам «Ак Барс» Банка возросла до 22%, в а банке «Зенит» — до 22,5% на премиальных вкладах.

Кроме вкладов, отмечает аналитик «Тинькофф Инвестиций» Михаил Иванов, инвесторы могут присмотреться к облигациям фондового займа с плавающей ставкой. Купоны (выплаты) таких ОФЗ привязаны к ставке RUONIA, которая близка к уровню ключевой ставки. Это, по его оценкам, позволяет получать хорошую доходность в те периоды, когда Банк России ужесточает свою политику.

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Артем Гафаров