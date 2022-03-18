Банк России: средняя ставка по рублевым вкладам возросла до 20,51%

В первой декаде марта текущего года средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках составила 20,51%. Об этом сообщается на сайте Банка России.

В частности, речь идет о кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. По данным ЦБ, в третьей декаде февраля данный показатель составлял 8,59%.

Фото: realnoevremya.ru

В список банков, используемых для мониторинга ставок, вошли Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Россельхозбанк» и другие.

Сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала текущий рост ставок временной антикризисной мерой. По ее словам, банки страны в конце февраля испытали отток средств, но теперь они постепенно возвращаются в виде вкладов россиян.

Диана Жиленкова