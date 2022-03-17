Татарстанцы стали интересоваться вкладами на 369% чаще

Россияне стали интересоваться вкладами чаще — с 24 февраля по 14 марта интерес возрос в среднем в 3,3 раза, сообщили «Известия» со ссылкой на финансовый маркетплейс «Сравни».



Одним из регионов, в котором жители интересовались вкладами наиболее активно, стал Татарстан — с 24 февраля по 14 марта по сравнению с аналогичным периодом в прошлые месяцы жители интересовались этой темой на 369% чаще.

Также активно интересовались вкладами жители Свердловской области (+377% месяц к месяцу), Москвы (+250%), Санкт-Петербурга (+240%) и Московской области (+230%).

Эксперты считают, что причиной повышения спроса стало резкое повышение ключевой ставки ЦБ на 10,5 п.п., вслед за которым максимальная доходность по депозитам взлетела с 11 до 23%. Больше всего интерес у жителей вызывают вклады в евро и долларах, интерес к рублям проявляется несколько меньше.

Маргарита Головатенко