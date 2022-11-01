В конце года Центробанк может сохранить ключевую ставку на уровне в 7,5%

На прошедшем 28 октября заседании совета директоров Банка России ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне в 7,5%, что и прогнозировали аналитики в базовом варианте. При этом небольшие корректировки претерпел среднесрочный прогноз Центробанка.

Так, в новом документе, в сравнении с прогнозом от 22 июля этого года, средний размер ключевой ставки за год установлен на уровне в 10,6% в отличие от диапазона 10,5—10,8%. Такую оценку ЦБ сделал на основе того, что с 31 октября до конца года средний размер ключевой ставки будет на уровне в 7,4—7,6%.

Фото: cbr.ru

Это косвенно может говорить о том, что в базовом варианте на финальном заседании совета директоров Банка России, который пройдет 16 декабря, будет рассматриваться вопрос о сохранении ключевой ставки на том же уровне в 7,5%. В негативном варианте возможно ее повышение на 25 б.п., а в положительном — снижение на то же значение. То есть, судя по среднесрочному прогнозу, в конце года ключевая ставка может составить 7,25%, 7,5% или 7,75%.

Хотя аналитики и отмечают, что вариант со снижением ключевой ставки крайне мал. Это подкрепляют слова председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая допустила изменение этого показателя как вверх, так и вниз. При этом зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что вариант со снижением ключевой ставки, скорее всего, рассматриваться не будет.

— Если бы мы рассматривали вероятность снижения ставки на следующем заседании как значимую, указали бы это в заявлении по итогам совета, — заявил он.

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Артем Гафаров