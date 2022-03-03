Банк ЗЕНИТ поднял ставки по премиальным вкладам до 22,5% годовых

Банк ЗЕНИТ увеличил доходность по премиальным вкладам на 2,0—12,8 п.п. Так, по условиям вклада «Высокий доход Премиум» можно разместить деньги в рублях по ставке до 22,5% годовых, в долларах и евро — по ставке до 8,5% годовых. Минимальная сумма — 5 млн рублей, 200 тыс. долларов США или евро. Срок действия вклада — от 1 месяца до 2 лет с последующей пролонгацией. Проценты выплачиваются в конце срока.



Клиенты могут открыть вклад «Ультра» по ставке до 20,6% годовых при капитализации процентов. Минимальная сумма составляет 5 млн рублей, срок действия — от 3 месяцев до 3 лет. Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Чтобы открыть вклад, нужно внести более 5 млн рублей новых денег.



Ставка премиального вклада «Янтарный блюз» зависит от первоначальной суммы размещения средств и ключевой ставки Банка России. Клиенты могут открыть вклад на сумму от 10 млн рублей и на срок от 91 до 180 дней. Максимальная ставка по вкладу — 20,07% с учетом капитализации процентов. Предусмотрено пополнение вклада на сумму от 1 млн рублей, это сделать нужно будет не позднее чем за 30 дней до даты возврата средств. Максимальная сумма вклада — 100 млн рублей (без учета выплаченных процентов по вкладу в случае их капитализации). Возможны расходные операции при условии сохранения неснижаемого остатка.



В течение срока действия вкладов клиентам предлагается на льготных условиях Карта привилегий MasterCard Platinum, Visa Platinum и UnionPay Platinum, а также MasterCard World Elite или Visa Infinite. Карты выпускаются и обслуживаются в соответствии с действующими в Банке ЗЕНИТ условиями и тарифами.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»