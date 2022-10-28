Частичная мобилизация сдержит инфляцию в ближайшие месяцы — прогноз ЦБ

Фото: wikipedia/NVO

Согласно прогнозу Банка России, частичная мобилизация в ближайшие месяцы поспособствует сдерживанию потребительского спроса и инфляции.

В ближайшие месяцы мобилизация «может иметь преимущественно дезинфляционное влияние», однако в последующем ожидается, что «ее эффекты будут проинфляционными», приводит RT сообщение.

Фото: realnoevremya.ru

Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Вместе с этим инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами.

Министр обороны страны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что все мероприятия по частичной мобилизации закончены.



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Маргарита Головатенко