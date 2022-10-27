Что решит Центробанк: завтра в России может снова снизиться ключевая ставка

Завтра, 28 октября, Центробанк соберет совещание, на котором будет обсуждаться вопрос о дальнейшем снижении ключевой ставки. В последний раз регулятор снизил ее на 50 базовых пунктов, до 7,5%, и указал на то, что цикл понижения может прекратиться. Аналитики не исключают, что в базовом варианте ЦБ действительно может зафиксировать ключевую ставку на нынешнем уровне.

В то же время регулятор указывает на снижение экономической активности в самой России. ЦБ в своих заявлениях отмечал, что восстановление деловой активности в стране остановилось в сентябре этого года. Продолжает замедляться и инфляция: годовая уже близится к уровню в 13%, что является хорошим показателем, если рассматривать июльские прогнозы. Сентябрьские же прогнозы говорили об уровне в 11—13%. Поэтому не исключено, что Центробанк примет решение о снижении ключевой ставки на 25 или 60 б.п., то есть до 7,25% или 7% соответственно.

Фото: скриншот cbr.ru

— Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, — говорилось в пресс-релизе ЦБ после снижения ключевой ставки 16 сентября.

Вместе с этим в базовом прогнозе ЦБ экономика России будет подстраиваться под имеющиеся реалии весь текущий и большую часть следующего года. К 2025 году экономисты ожидают выхода на рост ВВП в 1,5—2,5%. Годовая инфляция в этом году составит 12—15%, в 2023-м — 5—7%, а к желаемой отметке в 4% вернется к 2024-му.

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Артем Гафаров