Движение по разрушенной ветке Крымского моста могут запустить к Новому году

Фото: соцсети

Сегодня в эфире программы «Соловьев Live» глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил о том, что восстановительные работы на Крымском мосту идут с опережением графика. Движение по разрушенной автомобильной ветке, как он заявил, может запуститься уже к Новому году.

Строители уже завершили работы на левой части Крымского моста. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Ранее для легковых автомобилей на мосту открыли реверсивное движение по неповрежденной ветке. Помимо этого, буквально неделю назад стало известно, что уже к началу ноября будет готов проект восстановления железнодорожного полотна на мосту.

Фото: Минтранс России

Напомним, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшихся на полуостров.

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Артем Гафаров