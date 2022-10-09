На Крымском мосту открыли двухсторонний проезд для легковушек

Фото: Минтранс России

Сегодня в 16.00 мск на Крымском мосту открыли двухсторонний проезд, сообщает Минтранс России. Для этого дорожные рабочие восстановили ограждения с обеих сторон моста и нанесли временную разметку.

— Уже полностью налажено стационарное освещение. Проектировщики и геодезисты проводят работы по обследованию и инструментальной диагностике поврежденного участка, также к работам привлечены водолазы, — сообщает Минтранс.

Напомним, как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, движение сейчас доступно только для легковых автомобилей. Для грузового транспорта и автобусов организованы два парома.

Так, перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом «Лаврентий» по маршруту Керченский морской рыбный порт — порт «Кавказ». Автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт «Крым» — порт «Кавказ». Глава Крыма напомнил, что переправы будут полностью бесплатными.

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Артем Гафаров