На Крымском мосту открыли двухсторонний проезд для легковушек
Сегодня в 16.00 мск на Крымском мосту открыли двухсторонний проезд, сообщает Минтранс России. Для этого дорожные рабочие восстановили ограждения с обеих сторон моста и нанесли временную разметку.
— Уже полностью налажено стационарное освещение. Проектировщики и геодезисты проводят работы по обследованию и инструментальной диагностике поврежденного участка, также к работам привлечены водолазы, — сообщает Минтранс.
Напомним, как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, движение сейчас доступно только для легковых автомобилей. Для грузового транспорта и автобусов организованы два парома.
Так, перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом «Лаврентий» по маршруту Керченский морской рыбный порт — порт «Кавказ». Автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт «Крым» — порт «Кавказ». Глава Крыма напомнил, что переправы будут полностью бесплатными.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым