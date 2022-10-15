Хуснуллин сообщил о завершении работ на левой части Крымского моста
Строители уже завершили работы на левой части Крымского моста. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Выполнены работы по усилению пролетных строений левой полосы, провели испытания и получили заключение экспертизы, написал он в своем telegram-канале.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшихся на полуостров. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры государства. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что на Крымском мосту необходимо заменить два пролета.
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