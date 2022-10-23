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Проект восстановления Крымского моста будет готов к началу ноября

11:51, 23.10.2022
Проект восстановления Крымского моста будет готов к началу ноября
Фото: кадр видео/соцсети

Проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов к началу ноября, об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшихся на полуостров.

Фото: соцсети

Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры государства. 8 октября президент России подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что на Крымском мосту необходимо заменить два пролета. Строители уже завершили работы на левой части Крымского моста. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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Илина Хакимова
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