Проект восстановления Крымского моста будет готов к началу ноября
Проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов к началу ноября, об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшихся на полуостров.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры государства. 8 октября президент России подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что на Крымском мосту необходимо заменить два пролета. Строители уже завершили работы на левой части Крымского моста. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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