Песков: истина о терактах на «Северных потоках» удивит Европу

Многие в Европе удивятся, если информацию об исполнителях теракта на «Северных потоках» предадут огласке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сейчас Москва по дипломатическим каналам работает над допуском к расследованию. При этом Россия «натыкается на стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины».

Фото: «Роскосмос»

— По возможным исполнителям наши соображения, наши, скажем так, предварительные предположения хорошо известны. Нет смысла их повторять, каких-то новых данных в настоящий момент у нас появиться не может, потому что мы лишены возможности принимать участие в расследовании, — приводит «РИА Новости» его слова.

На прошлой неделе в Германии завершили следственные мероприятия на газопроводе «Северный поток — 1». Полученные результаты изучит следственная группа, которая занимается этим делом.



6 октября сообщалось, что служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». Итоги проверки подтверждают версию о том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия. Власти Дании и Швеции сообщали, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте.



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Татьяна Леухина