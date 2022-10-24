Новости общества

00:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Финском заливе у «Северного потока» зафиксировали четыре сейсмособытия

22:45, 24.10.2022
В Финском заливе у «Северного потока» зафиксировали четыре сейсмособытия
Фото: angi.ru

Финский Сейсмологический институт зафиксировал четыре сейсмических события неясного происхождения в Финском заливе, сообщает «РИА Новости».

Их зафиксировали рядом с российскими Приморском и Выборгом. В этом же районе проходит нитка газопровода «Северный поток», согласно данным «Газпрома».

Точное расстояние от мест сейсмособытий до трубопровода определить не удалось. Сейсмособытия происходили 20 и 21 октября с 12:35 до 18:32 мск.

На днях Шведский европарламентарий Петер Лундгрен поинтересовался мнением Еврокомиссии о взрывах на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». В частности, он обратился с вопросом о том, как в ЕК относятся к сообщениям о возможной диверсии.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также