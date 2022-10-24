В Финском заливе у «Северного потока» зафиксировали четыре сейсмособытия

Финский Сейсмологический институт зафиксировал четыре сейсмических события неясного происхождения в Финском заливе, сообщает «РИА Новости».



Их зафиксировали рядом с российскими Приморском и Выборгом. В этом же районе проходит нитка газопровода «Северный поток», согласно данным «Газпрома».

Точное расстояние от мест сейсмособытий до трубопровода определить не удалось. Сейсмособытия происходили 20 и 21 октября с 12:35 до 18:32 мск.

На днях Шведский европарламентарий Петер Лундгрен поинтересовался мнением Еврокомиссии о взрывах на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». В частности, он обратился с вопросом о том, как в ЕК относятся к сообщениям о возможной диверсии.



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Маргарита Головатенко