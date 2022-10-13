МИД России заявил демарш послам Германии, Дании и Швеции по расследованию диверсий на «Северных потоках»

В МИД России вызвали послов Германии, Дании и Швеции — им заявили демарш по вопросу расследования диверсий на «Северных потоках», сообщает «РИА Новости».

Москва не признает никакие результаты расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты, заявили послам в ведомстве.

На прошлой неделе в посольстве России в Дании заявляли, что российская сторона изучит возможность проведения собственного расследования на месте ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». В дипмиссии указали, что позиция датских властей касательно проводимого расследования подрывает достоверность его будущих результатов.

30 сентября власти Дании и Швеции сообщали, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте. Оператор «Северного потока» полагал, что утечки газа будут продолжаться до 2 октября. Однако 3 октября служба береговой охраны Швеции сообщила об очередной утечке на газопроводе «Северный поток — 2».

Фото: «Роскосмос»

Nord Stream AG заявила, что у нее нет возможности обследовать поврежденные участки газопровода из-за отсутствия запрошенных разрешений. Срок обработки запроса Nord Stream AG на проведение обследования может превысить 20 рабочих дней.

6 октября сообщалось, что служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». Итоги проверки подтверждают версию о том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия.

Немецкие СМИ сообщили, что Федеральная полиция и ВМС Германии приступили к собственному расследованию ЧП на «Северных потоках». Глава федеральной полиции обратился за помощью к Министерству обороны Германии. Там изучили имеющиеся силы ВМС и запрос с юридической точки зрения, после чего решили оказать содействие.

Вчера президент России Владимир Путин назвал диверсию на «Северных потоках» актом международного терроризма и опаснейшим прецедентом. Он считает, что конкуренты России таким образом пытаются заставить Европу покупать энергоресурсы по завышенным ценам.



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Маргарита Головатенко