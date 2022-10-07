Россия изучит возможность проведения собственного расследования ЧП на «Северных потоках»

Российская сторона изучит возможность проведения собственного расследования на месте ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», об этом заявили в посольстве России в Дании в связи с нежеланием властей этой страны привлекать российских специалистов.



Позиция датских властей касательно проводимого расследования подрывает достоверность его будущих результатов, считают в дипмиссии:

— Ограничение круга его участников государствами, которые или уже члены НАТО, или на пути в этот альянс, превращает расследование в политически ангажированное. В этих условиях российская сторона изучит возможность проведения самостоятельного всестороннего расследования на месте происшествия, — приводит сообщение посольства RT.

Фото: gazprom.ru

30 сентября власти Дании и Швеции сообщали, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте. Оператор «Северного потока» полагал, что утечки газа будут продолжаться до 2 октября. Однако 3 октября служба береговой охраны Швеции сообщила об очередной утечке на газопроводе «Северный поток — 2».

Nord Stream AG заявила, что у нее нет возможности обследовать поврежденные участки газопровода из-за отсутствия запрошенных разрешений. Срок обработки запроса Nord Stream AG на проведение обследования может превысить 20 рабочих дней.

Накануне служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». Итоги проверки подтверждают версию о том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия.



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Маргарита Головатенко