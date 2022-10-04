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Nord Stream AG не может обследовать поврежденные участки газопровода из-за отсутствия запрошенных разрешений

20:41, 04.10.2022
Nord Stream AG не может обследовать поврежденные участки газопровода из-за отсутствия запрошенных разрешений
Фото: angi.ru

У Nord Stream AG нет возможности обследовать поврежденные участки газопровода из-за отсутствия запрошенных разрешений, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Срок обработки запроса Nord Stream AG на проведение обследования может превысить 20 рабочих дней.

— <…> по заявлению шведских властей для проведения государственного расследования в районе Балтийского моря вокруг мест повреждений введен запрет на судоходство, постановку на якорь, водолазные работы, использование управляемых подводных аппаратов, проведение геофизического картографирования и пр., — сказано в сообщении.

Фото: nord-stream2.com

Давление в обеих нитках газопровода «Северный поток — 1» стабилизировалось 3 октября.

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Маргарита Головатенко
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