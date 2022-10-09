Полиция Германии приступила к собственному расследованию ЧП на «Северных потоках»

Фото: «Роскосмос»

Федеральная полиция и ВМС Германии приступили к собственному расследованию ЧП на «Северных потоках», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на немецкие СМИ. Сейчас ведомства занимаются разведывательной миссией, чтобы выяснить обстоятельства взрывов на газопроводах.

Как сообщают СМИ ФРГ, еще на прошлой неделе глава федеральной полиции обратился за помощью к Министерству обороны Германии. Там изучили имеющиеся силы ВМС и запрос с юридической точки зрения, после чего решили оказать содействие.

Фото: nord-stream2.com

Сейчас федеральная полиция с помощью водолазов и специального оборудования исследует места взрывов на «Северных потоках». Для проведения операции в Балтийское море направили два корабля бундесвера.

О том, что Германия может запустить собственное расследование ЧП на газопроводах, стало известно еще в первых числах октября. Тогда об этом рассказал министр юстиции ФРГ Марко Бушман. В своем заявлении он предположил, что произошедшие взрывы могут быть преступлением, направленным против Германии.

В то же время представители Дании и Швеции сообщили, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров