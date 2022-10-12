Владимир Путин: диверсия на «Северных потоках» — акт международного терроризма

Президент России Владимир Путин назвал диверсию на «Северных потоках» актом международного терроризма и опаснейшим прецедентом. Он считает, что конкуренты России таким образом пытаются заставить Европу покупать энергоресурсы по завышенным ценам.



По словам Путина, киевский режим давно использует террористические методы. Все факты диверсий на энергообъектах доказаны — за этим стоят те, кто хочет разорвать связи Европы с Россией.

Утраченный объем транзита по «Северным потокам» Россия могла бы переместить в регион Черного моря, создав хаб для поставок через «Турецкий поток», заявил президент.

Фото: «Роскосмос»

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что во время обследования газопровода «Северный поток» в 2015 году был обнаружен натовский уничтожитель мин «Морская лиса». Взрывное устройство лежало в пространстве между трубопроводами, четко в одной из ниток. Тогда уничтожитель извлекли и обезвредили шведские вооруженные силы, а транспортировку газа возобновили. В НАТО заверили, что устройство потерялось в ходе учений.



Немецкие СМИ сообщили, что Федеральная полиция и ВМС Германии приступили к собственному расследованию ЧП на «Северных потоках». Глава федеральной полиции обратился за помощью к Министерству обороны Германии. Там изучили имеющиеся силы ВМС и запрос с юридической точки зрения, после чего решили оказать содействие.

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Маргарита Головатенко