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Движение по непострадавшей части Крымского моста возобновят сегодня

15:46, 08.10.2022
Движение по непострадавшей части Крымского моста возобновят сегодня
Фото: кадр видео/соцсети

Движение по непострадавшей части — двум полосам Крымского моста — сегодня возобновят после 16.00, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Движение по автодороге возобновят в реверсивном режиме. Также до конца сегодняшнего дня планируется запустить железнодорожное движение по мосту.

Сегодня утром на Крымском мосту произошло возгорание цистерн с топливом. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Частично обрушились два автомобильных пролета моста.

Президент России Владимир Путин получил доклады о происшествии. Было принято решение о создании правительственной комиссии. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от субботнего ЧП на Крымском мосту в 200—500 млн рублей. Из-за взрыва на Крымском мосту, по предварительным данным, погибли три человека.

Между Крымом и Краснодарским краем после ЧП на мосту запустят суда для перевозки пассажиров.

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Маргарита Головатенко
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