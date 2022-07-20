Главное о коронавирусе на 20 июля: в России выявили «кентавр», первые заболевшие в Питкэрне и Микронезии
Новые случаи COVID-19 в Татарстане
- По данным на 19 июля, в Татарстане было зарегистрировано 39 новых случая заражения коронавирусом, госпитализировано также 39 человек. Всего в республике выявлено 153 327 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 149 759 человек, в том числе 72 за вчерашний день. Умерли за весь период 1 996 заболевших татарстанцев. С 8 июля новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.
У россиян снизился страх заболеть коронавирусом
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что формат проведения в этом году прямой линии с Владимиром Путиным будет зависеть от ситуации с COVID-19 и рекомендаций Роспотребнадзора. По его словам, окончательное решение будет принято только после консультации со специалистами.
- Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что вакцина «Спутник V» создавалась против первого уханьского штамма COVID-19, однако эффективна и против других штаммов. Он отметил, что вакцина не убережет против положительного теста ПЦР, но болезнь будет протекать в более легкой форме.
- Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что официальных данных, свидетельствующих о большей заразности подварианта штамма коронавируса «омикрон» — «кентавр», пока нет. По ее словам, для того, чтобы прийти к соответствующим выводам о новом штамме, недостаточно данных, основанных на достаточно большом количестве проанализированных пациентов.
- Напомним, вчера стало известно, что подвариант омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, известный как «кентавр», выявили в России. Пять случаев заболевания новым подвариантом зарегистрировали в Москве. На прошлой неделе случаи заболевания «кентавром» зарегистрировали в Нидерландах.
- Власти регионов Приволжского федерального округа усиливают эпидемиологические меры на фоне подъема заболеваемости коронавирусом в стране. Так, глава Чувашии Олег Николаев рекомендовал не снимать информационные предупреждения о необходимости ношения масок в общественных местах и важности вакцинации. Главный инфекционист Ульяновской области Валерия Речник заявила о стабильной ситуации с коронавирусом в регионе, но упомянула, что «есть мнение, что новая волна коронавируса в России более чем вероятна». В Саратовской области, по инициативе главы регионального Минздрава Олега Костина, во всех медицинских учреждениях региона возобновлен масочный режим.
- Глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала, что российским регионам рекомендовали возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения COVID-19, активизировать вакцинацию и «организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования». Кроме того, территориальным органам ведомства поручили проверить, есть ли в регионах лекарства от COVID-19 и средства защиты, обеспечить нужное количество пунктов вакцинации.
- Иммунолог Николай Крючков рассказал об особенностях подвида «омикрона» — «кентавр». По его словам, ВА.2.75 — это ответвление от ВА.2, который изначально был выявлен в Индии. Он отметил, что от «кентавра» не стоит ждать повторения ситуации со штаммом «дельта». Со своей стороны, старший научный сотрудник лаборатории генетики Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН Алексей Куликов заявил, что основная изменчивость всех штаммов коронавируса, как правило, связана с мутациями.
- Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов заявил, что «кентавр» появился в Европе еще две недели назад, а в Россию он пришел только сейчас из-за ограничений перевозок. Этот вариант слабее по симптомам и летальности, чем предыдущие варианты, хотя распространяется он быстрее, но людям, у которых есть повышенный риск заболеть, нужно ревакцинироваться, добавил эксперт.
- Кроме того, вирусолог Петр Чумаков сообщил, что в случае если подвид «омикрона» — «кентавр» проник в Россию, то его распространение произойдет очень быстро. Специалист подчеркнул, что пока преждевременно судить о том, насколько опасен этот вирус. Вместе с этим главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что новый подвариант с большой долей вероятности может стать доминирующим в нашей стране.
- Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров рассказал, что страх заболеть коронавирусом у россиян снизился, хотя может вернуться с ростом заболеваемости. По его словам, если произойдет рост темпов заражения и люди это почувствуют, то и страхи вырастут. Напомним, в начале недели федеральный оперштаб сообщил, что показатель заболеваемости COVID-19 в России на 100 тысяч человек населения за прошедшую неделю вырос на 30,2%.
- Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») сообщил, что Россия полностью обеспечена лекарствами от известных штаммов COVID-19 на случай критического роста заболеваемости. Уточняется, что в аптеках хватает запасов на 8 месяцев и рынок продолжит пополняться лекарствами российского и зарубежного производства. Аналитики «Честного знака» также не фиксируют всплеска спроса на эти препараты. В первые две недели июля россияне купили 3,1 млн пачек лекарств из утвержденного Минздравом перечня. Для сравнения: в первые две недели июня жители России приобрели 4,6 млн упаковок.
- Управление Роспотребнадзора по Липецкой области сообщило, что дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса отменены на предприятиях региона. В том числе — температурный контроль сотрудников для допуска к работе, обработка рук и всех поверхностей специальными средствами, применение бактерицидных излучателей и соблюдение дистанции в 1,5 метра.
- По данным Минздрава Челябинской области, в регионе продолжается рост числа заразившихся COVID-19 — показатели заболеваемости растут шестой день подряд. Так, за минувшие сутки врачи сделали более 120 новых подтверждений заболевания. Стоит отметить, что накануне их было 115, а еще дне ранее — 110. Общее количество установленных случаев на Южном Урале достигло 336 тысяч.
Ученые из США опровергли убеждение, что маски нужно менять каждые два часа
В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 565 198 016 человек, 6 374 340 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (89 830 640). На второй строчке — Индия (43 801 678), на третьей — Бразилия (33 397 814), на четвертой — Франция (33 375 449), на пятой — Германия (29 994 679).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 024 858). За ними следуют Бразилия (675 871), Индия (525 821), Россия (374 223, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (326 657).
- Зафиксирован первый заболевший вирусом COVID-19 на острове Питкэрн — одной из самых удаленных точек планеты, сообщает издание The Times. Стоит отметить, что остров расположен в 5 тысячах километрах от ближайшего континента и является единственной территорией Великобритании в Тихом океане. Население острова составляет примерно 40 человек. После начала эпидемии коронавируса остров был изолирован и въезд на него был закрыт.
- Также первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в Федеративных Штатах Микронезии. Об это сообщает радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на офис президента страны. Уточняется, что в штате Понпеи выявлено семь случаев COVID-19, еще 38 зараженных обнаружили в штате Косрае. Правительство страны просит ее граждан избегать скопления людей, носить маску и сделать прививку.
- Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что из-за «омикрона» в странах Европы снова началась волна заболеваемости коронавирусом. Он призвал европейские страны нарастить вакцинацию населения, а также снова вернуться к ношению масок. Так, по данным ВОЗ, за последние шесть недель число новых случаев заражения COVID-19 в Европейском регионе выросло в три раза, уровень госпитализаций за тот же период увеличился вдвое. В организации отмечают, что продолжает расти число больных среди пожилых людей и каждую неделю умирает около 3 тысяч человек.
- Кроме того, в ВОЗ сообщили, что организация не располагает данными о тяжести протекания болезни нового подварианта «омикрона» — «кентавр». Отмечается, что пока рано говорить о преимуществе этого варианта в распространении над BA.4 и BA.5. ВОЗ ведет тщательный мониторинг ситуации вокруг «омикрона», включая все его подварианты. «Как и другие подварианты, они продемонстрировали меньшую тяжесть и большую способность избегать воздействия иммунитета, когда антитела от прошлых случаев инфицирования или вакцинации являются не столь эффективными против них», — подчеркнули в пресс-службе.
- В Казахстане за последние сутки выявлено почти две тысячи случаев заражения коронавирусом, сообщила межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19. Уточняется, что больше всего новых случаев в Нур-Султане — 586, а также в Алматы — 597. Напомним, в одной из городских больниц столицы республики вновь развернули стационар для коронавирусных пациентов.
- Исследователи коронавирусного госпиталя Университета Миннесоты (США) опровергли убеждение, что защитные маски надо менять каждые два часа. Серия опытов показала, что после трех часов ношения обычные медицинские макси не показали никакого снижения эффективности (около 65% — у тканевых масок, 75% — у медицинских) на вдох. Более того, эффективность даже несколько выросла к концу 3-часового периода. На выдох тканевые маски продемонстрировали фильтрацию лишь в 20%, медицинские — 50%. Респираторы FFP2 — 65%.
- Власти Кубы ввели требование по обязательному ношению защитных масок в общественном транспорте для противодействия распространения коронавируса в республике. Отмечается, что решение было принято по причине роста заболеваемости. На прошлой неделе ежедневно в среднем регистрировалось около 60 случаев инфицирования, тогда как неделей ранее — в среднем около 40.
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