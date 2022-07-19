Регионам рекомендовали возобновить вакцинацию против COVID-19

Российским регионам рекомендовали возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения COVID-19, активизировать вакцинацию и «организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования». Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Территориальным органам ведомства поручили проверить, есть ли в регионах лекарства от COVID-19 и средства защиты, обеспечить нужное количество пунктов вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самойлова отметила, что сейчас в стране фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, но не все регионы принимают необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Исследование, проведенное порталом SuperJob, показало, что лишь каждый четвертый казанец готов ревакцинироваться от COVID-19. Мужчины говорят о решении повторно сделать прививку чаще женщин (53 и 34% соответственно). Чаще остальных же задумываются о ревакцинации респонденты старше 45 лет (44%).



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Татьяна Леухина